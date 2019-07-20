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Дубль та асист Бацули у відеоогляді матчу Кортрейк – Ексельсіор – 4:0

21:11 548 Читать на русском
Дубль та асист Бацули у відеоогляді матчу Кортрейк – Ексельсіор – 4:0
Андрій Бацула / фото із соцмереж

Бельгійський Кортрейк розгромив нідерландський Ексельсіор у спарингу (4:0).

Товариський матч

Кортрейк – Ексельсіор – 4:0

Голи: М'Бойо, 2, 62, Бацула, 28, 70

Український захисник бельгійського Кортрейка Андрій Бацула допоміг своїй команді розгромити Ексельсіор.

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По дублю у свій актив записали М'Бойо та Бацула, окрім того українець відзначився ще й результативною передачею.

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Теги
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