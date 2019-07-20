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Шарпар забил за Ригу во втором матче подряд

20 июля 22:56 42 Читати українською
Шарпар забил за Ригу во втором матче подряд
ФК Рига

ФК Рига легко разгромила Даугаву в поединке 22-го тура чемпионата Латвии.

Чемпионат Латвии, 22 тур

Рига – Даугава – 4:0

Голы: Шарпар, 21 Панич, 41, Стуглис, 74, Билински, 79

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Украинский легионер Риги Вячеслав Шарпар появился в стартовом составе и отыграл 85 минут. Именно бывший хавбек Металлиста начал разгром Даугавы, отметившись на 21-й минуте. На 41-й рижане укрепили преимущество, а на 74-й и 79-й минутах окончательно деклассировали соперника.

Напомним, в предыдущем матче Шарпар дебютным голом помог Риге выйти в 1/4 финала Кубка Латвии, обыграв Супер Нову.

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К слову, после 22 туров Рига уверенно возглавляет турнирную таблицу чемпионата Латвии, опережая ближайшего преследователя на 7 очков.

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Теги
Мир Украинцы за рубежом Вячеслав Шарпар Вячеслав Шарпар Даугава Даугава Видеоновости Рига Рига
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