"За обопільною згодою контракт із Ригою я розірвав 10 листопада. Причина банальна, дуже хотілося додому. Через коронавірус я практично не був удома і дуже скучив за сім'єю.

Шарпар розірвав контракт з Ригою за три тури до завершення чемпіонату Латвії

А оскільки наша команда без п'яти хвилин була чемпіоном, керівництво клубу пішло мені на зустріч. За контрактом мені все виплатили, за що можу тільки подякувати президенту Риги. Ми потиснули один одному руки і розійшлися друзями.

Виступи в Ризі – один з найкращих етапів у кар'єрі? Без сумніву. Ми двічі ставали чемпіонами. Перший рік так взагалі був незабутнім, тому що ми виступали в кваліфікаційних раундах Ліги чемпіонів і Ліги Європи за великої кількості глядачів. Такі матчі назавжди залишаться в пам'яті. У тому сезоні, до речі, я став найкращим гравець чемпіонату Латвії за оцінками InStat.

Клуб змінює вектор розвитку і йде на омолодження складу. До того ж, переважало і моє бажання повернутися в Україну, хоча і були варіанти продовження кар'єри за кордоном, і не тільки в Латвії", – зазначив Шарпар у інтерв'ю Команда№1.

Зазначимо, що В'ячеслав виступав за низку українських клубів, зокрема, за Металіст, Волинь, Ворсклу.

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