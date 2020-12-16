"По обоюдному согласию контракт с Ригой я разорвал 10 ноября. Причина банальна, очень хотелось домой. Из-за коронавируса я практически не был дома и очень соскучился по семье.

Шарпар разорвал контракт с Ригой за три тура до окончания чемпионата Латвии

А поскольку наша команда без пяти минут была чемпионом, руководство клуба пошло мне на встречу. По контракту мне все выплатили, за что могу только поблагодарить президента Риги. Мы пожали друг другу руки и расстались друзьями.

Выступления в Риге – один из лучших этапов в карьере? Вне всякого сомнения. Мы дважды становились чемпионами. Первый год так вообще был незабываемым, потому что мы выступали в квалификационных раундах Лиги чемпионов и Лиги Европы с большим количеством зрителей. Такие матчи навсегда останутся в памяти. В том сезоне, кстати, я стал лучшим игрок чемпионата Латвии по оценкам InStat.

Клуб меняет вектор развития и идет на омоложение состава. К тому же, преобладало и мое желание вернуться в Украину, хотя и были варианты продолжения карьеры за рубежом, и не только в Латвии", – отметил Шарпар в интервью Команда№1.

Отметим, что Вячеслав выступал за ряд украинских клубов, в частности, за Металлист, Волынь, Ворсклу.

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