Шарпар розірвав контракт з Ригою за три тури до завершення чемпіонату Латвії
Український півзахисник В'ячеслав Шарпар отримав статус вільного агента.
ФК Рига та В'ячеслав Шарпар вирішили припинити співпрацю, достроково розірвавши контракт за обопільною згодою, повідомляє офіційний сайт клубу.
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Столична команда лідирує у чемпіонаті Латвії, майже гарантувавши собі золоті медалі турніру за три тури до завершення розіграшу. 33-річний Шарпар виступав за Ригу з літа 2019-го, у 31 матчі хавбек відзначився трьома голами та трьома асистами.
В Україні В'ячеслав відомий своїми виступами за Металіст, Волинь, Ворсклу та низку інших клубів.
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