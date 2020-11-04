ФК Рига та В'ячеслав Шарпар вирішили припинити співпрацю, достроково розірвавши контракт за обопільною згодою, повідомляє офіційний сайт клубу.

Кополовець прокоментував інтерес Миная до Мілевського

Столична команда лідирує у чемпіонаті Латвії, майже гарантувавши собі золоті медалі турніру за три тури до завершення розіграшу. 33-річний Шарпар виступав за Ригу з літа 2019-го, у 31 матчі хавбек відзначився трьома голами та трьома асистами.

В Україні В'ячеслав відомий своїми виступами за Металіст, Волинь, Ворсклу та низку інших клубів.

Зінченко проти Олімпіакоса: "з'їв" опонента, став мішенню та здивував у повітрі – оцінки за переможний матч у ЛЧ