Шаран визначився зі своїм майбутнім в Олександрії

"5 серпня збираємося, будемо готуватися в Олександрії. Ведемо перемовини про спаринги. Говорив з президентом, працюємо далі і сподіваємося на покращення результатів", – сказав Шаран для ТК Футбол.

Олександрія – Маріуполь: Шаран провів розмову з президентом клубу

Нагадаємо, наприкінці сезону УПЛ, де Олександрія фінішувала на 5-й сходинці, у ЗМІ почали з'являтись чутки про можливу відставку 48-річного фахівця.

Володимир Шаран очолює Олександрію з 2013 року. У боротьбі плей-офф чемпіонату України за місце у Лізі Європи підопічні Шарана поступились Маріуполю (1:2).

Маріуполь здобув сенсаційну перемогу над Олександрією – чемпіон світу вивів азовців у фінал плей-офф УПЛ