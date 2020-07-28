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Шаран визначився зі своїм майбутнім в Олександрії

00:45 - Читать на русском
Шаран визначився зі своїм майбутнім в Олександрії
Володимир Шаран / Фото ФК Олександрія

Наставник Олександрії Володимир Шаран готуватиме команду до наступного сезону.

"5 серпня збираємося, будемо готуватися в Олександрії. Ведемо перемовини про спаринги. Говорив з президентом, працюємо далі і сподіваємося на покращення результатів", – сказав Шаран для ТК Футбол.

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Нагадаємо, наприкінці сезону УПЛ, де Олександрія фінішувала на 5-й сходинці, у ЗМІ почали з'являтись чутки про можливу відставку 48-річного фахівця.

Володимир Шаран очолює Олександрію з 2013 року. У боротьбі плей-офф чемпіонату України за місце у Лізі Європи підопічні Шарана поступились Маріуполю (1:2).

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Теги
Володимир Володимир Шаран Олександрія Олександрія
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