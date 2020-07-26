Олександрія – Маріуполь: Шаран провів розмову з президентом клубу

"Ми налаштовувалися. Не було такого, що ми думали, що вже обіграли Маріуполь. Психологічний стан було хорошим у хлопців, була розмова з президентом. Не передбачали, що можемо програти Але це футбол. В принципі, гра була рівною.

Олександрія – Маріуполь – 1:2 – відео голів та огляд матчу

У Маріуполя було кілька хороших моментів в першому таймі, у нас не можу сказати, що були десь такі можливості, але і з них можна було щось вичавити, як у Лучкевича, Банади, Ковальця.

Закономірною була б нічия в основний час, але побігли вперед і на контратаці пропустили м'яч в кінці матчу. Спасибі уболівальникам за підтримку. Всі сподівалися, що знову потрапимо в єврокубки, але бувають такі сезони.

Будемо зустрічатися з президентом і говорити про майбутнє. Хоча розмова вже була, президент мені довіряє. Але розумію, що потрібно говорити про підсилення команди. Потрібні футболісти в команді, щоб краще працювали з м'ячем. Багато браку.

Навіть у Маріуполя помітна школа Шахтаря, є тріо досвідчених – Яворський, Федорчук і Фомін. А взагалі команда молода, всі вихованці Шахтаря, приємно дивитися.

У нас мало таких гравців, щоб можна було комбінувати, грати в красивий футбол. Намагалися провести сезон за рахунок бійцівських якостей", – розповів Шаран для Youtube-каналу Олександрії.

У ключовому матчу за путівку у Лігу Європи Маріуполь зустрінеться з Колосом.

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