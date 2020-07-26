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Олександрія – Маріуполь: Шаран провів розмову з президентом клубу

08:28 - Читать на русском
Олександрія – Маріуполь: Шаран провів розмову з президентом клубу
Володимир Шаран / Фото ФК Олександрія

Наставник Олександрії Володимир Шаран розповів про майбутнє клубу за мотивами матчу проти Маріуполя (1:2).

35’ Денис Безбородько
 
Павло Полегенько 28’
Олексій Кащук 83’
28’ Павло Полегенько
35’ Денис Безбородько
83’ Олексій Кащук

"Ми налаштовувалися. Не було такого, що ми думали, що вже обіграли Маріуполь. Психологічний стан було хорошим у хлопців, була розмова з президентом. Не передбачали, що можемо програти Але це футбол. В принципі, гра була рівною.

Олександрія – Маріуполь – 1:2 – відео голів та огляд матчу

У Маріуполя було кілька хороших моментів в першому таймі, у нас не можу сказати, що були десь такі можливості, але і з них можна було щось вичавити, як у Лучкевича, Банади, Ковальця.

Закономірною була б нічия в основний час, але побігли вперед і на контратаці пропустили м'яч в кінці матчу. Спасибі уболівальникам за підтримку. Всі сподівалися, що знову потрапимо в єврокубки, але бувають такі сезони.

Будемо зустрічатися з президентом і говорити про майбутнє. Хоча розмова вже була, президент мені довіряє. Але розумію, що потрібно говорити про підсилення команди. Потрібні футболісти в команді, щоб краще працювали з м'ячем. Багато браку.

Навіть у Маріуполя помітна школа Шахтаря, є тріо досвідчених – Яворський, Федорчук і Фомін. А взагалі команда молода, всі вихованці Шахтаря, приємно дивитися.

У нас мало таких гравців, щоб можна було комбінувати, грати в красивий футбол. Намагалися провести сезон за рахунок бійцівських якостей", – розповів Шаран для Youtube-каналу Олександрії.

У ключовому матчу за путівку у Лігу Європи Маріуполь зустрінеться з Колосом.

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Теги
Олександрія Олександрія Володимир Володимир Шаран Олександрія - Маріуполь
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