Шаран определился со своим будущим в Александрии

"5 августа собираемся, будем готовиться в Александрии. Ведем переговоры о спаррингах. Говорил с президентом, работаем дальше и надеемся на улучшение результатов", – сказал Шаран для ТК Футбол.

Александрия – Мариуполь: Шаран провел разговор с президентом клуба

Напомним, в конце сезона УПЛ, где Александрия финишировала на 5-й строчке, в СМИ начали появляться слухи о возможной отставке 48-летнего специалиста.

Владимир Шаран возглавляет Александрию с 2013 года. В борьбе плей-офф чемпионата Украины за место в Лиге Европы подопечные Шарана уступили Мариуполю (1:2).

Мариуполь одержал сенсационную победу над Александрией – чемпион мира вывел азовцев в финал плей-офф УПЛ