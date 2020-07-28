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Шаран определился со своим будущим в Александрии

00:45 - Читати українською
Шаран определился со своим будущим в Александрии
Владимир Шаран / Фото ФК Александрия

Наставник Александрии Владимир Шаран готовить команду к следующему сезону.

"5 августа собираемся, будем готовиться в Александрии. Ведем переговоры о спаррингах. Говорил с президентом, работаем дальше и надеемся на улучшение результатов", – сказал Шаран для ТК Футбол.

Александрия – Мариуполь: Шаран провел разговор с президентом клуба

Напомним, в конце сезона УПЛ, где Александрия финишировала на 5-й строчке, в СМИ начали появляться слухи о возможной отставке 48-летнего специалиста.

Владимир Шаран возглавляет Александрию с 2013 года. В борьбе плей-офф чемпионата Украины за место в Лиге Европы подопечные Шарана уступили Мариуполю (1:2).

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Теги
Владимир Владимир Шаран Александрия Александрия
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