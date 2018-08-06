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Шаран: У турнірну таблицю не дивлюся

00:05 67 Читать на русском
Шаран: У турнірну таблицю не дивлюся
Володимир Шаран / фото із соцмереж

Головний тренер Олександрії Володимир Шаран поділився враженнями після матчу 3-го туру чемпіонату України проти Десни.

"У турнірну таблицю не дивлюся. Завдання сьогодні було зіграти правильно, так, як ми відпрацьовували протягом тижня.

Десна – Олександрія – 0:2 – відео голів та огляд матчу

Особисто для мене Десна – незручний суперник. За час, поки я треную Олександрію, ми в Чернігові навіть внічию не зіграли.

Для нас це була важлива перемога, адже виїзд до Чернігова – важкий виклик, довго їхали", – сказав Шаран в ефірі телеканалу Футбол 1.

Після сьогоднішньої перемоги Олександрія продовжила свою безпрограшну серію в чемпіонаті України до 15-ти матчів.

Україна3 тур

Десна - Олександрія: Неділя 05 серпня 2018

Десна
Матч завершено
0 : 2
Олександрія
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
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Володимир Шаран Володимир Шаран Десна - Олександрія Олександрія Олександрія
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