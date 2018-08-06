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Десна – Олександрія – 0:2 – відео голів та огляд матчу

5 серпня 22:15 235 Читать на русском
Десна – Олександрія – 0:2 – відео голів та огляд матчу
Десна – Олександрія – 0:2 – відео голів та огляд матчу

 Олександрія на виїзді перемогла Десну у матчі 3-го туру чемпіонату України.

Перемогу Олександрії принесли голи Євгена Банади та Валерія Бондаренка, яким цікавляться Шахтар і Динамо.

Олександрія обіграла Десну і очолила турнірну таблицю УПЛ

Після цього матчу Олександрія, маючи 9 очок при 5 забитих м'ячах і відсутності пропущених, за додатковими параметрами обійшла лідируюче у турнірній таблиці київське Динамо. Десна, з однією перемогою та двома поразками, дев'ята.

Чемпіонат України, 3 тур.

Десна – Олександрія – 0:2

Голи: Банада, 6, Бондаренко, 52

Джерело: канали Футбол 1/ Футбол 2
Україна3 тур

Десна - Олександрія: Неділя 05 серпня 2018

Десна
Матч завершено
0 : 2
Олександрія
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Десна - Олександрія Олександрія Олександрія Відеоновини Десна Десна
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