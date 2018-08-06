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Шаран: В турнирную таблицу не смотрю

00:05 12 Читати українською
Шаран: В турнирную таблицу не смотрю
Владимир Шаран / фото из соцсетей

Главный тренер Александрии Владимир Шаран поделился впечатлениями после матча 3-го тура чемпионата Украины против Десны.

"В турнирную таблицу не смотрю. Задача сегодня была сыграть правильно, так, как мы отрабатывали в течение недели.

Десна – Александрия – 0:2 – видео голов и обзор матча

Лично для меня Десна – неудобный соперник. За время, пока я тренирую Александрию, мы в Чернигове даже вничью не сыграли.

Для нас это была важная победа, ведь выезд в Чернигов – тяжелый вызов, долго ехали", – сказал Шаран в эфире телеканала Футбол 1.

После сегодняшней победы Александрия продолжила свою беспроигрышную серию в чемпионате Украины до 15-ти матчей.

Украина3 тур

Десна - Александрия: Воскресенье 05 августа 2018

Десна
Матч окончен
0 : 2
Александрия
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Владимир Шаран Владимир Шаран Десна - Александрия Александрия Александрия
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