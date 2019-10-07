Всеукраїнське об'єднання тренерів з футболу визнало головного тренера Олександрії Володимира Шарана найкращим у 10 турі УПЛ.

Всеукраїнське об'єднання тренерів з футболу на своєму офіційному сайті повідомило, що Володимир Шаран став найкращим тренером 10-го туру УПЛ. Фахівець отримав середній бал 4,6.

Олександрія – Карпати – 2:1 – відео голів та огляд матчу

Команда 48-річного фахівця без низки основних гравців на власному полі зуміла вирвати перемогу над Карпатами, завдавши львів'янам третьої поразки поспіль.

Після десяти зіграних матчів Олександрія набрала 19 очок і перебуває на четвертому місці у турнірній таблиці УПЛ. Відставання від другої сходинки складає всього один заліковий пункт.

Олександрія вдома перемогла Карпати – "леви" зазнали третьої поспіль поразки в УПЛ