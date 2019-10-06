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Олександрія – Карпати – 2:1 – відео голів та огляд матчу

22:11 246 Читать на русском
Олександрія – Карпати – 2:1 – відео голів та огляд матчу
Роман Санжар / Фото ФК Карпати

Карпати зазнали чергової поразки у матчі 10 туру УПЛ проти Олександрії. Дивіться відео голів та головних моментів зустрічі на сайті "Футбол 24".

50’ Дмитро Гречишкін
82’ Владислав Бабогло
 
Тім Халль 58’
50’ Дмитро Гречишкін
58’ Тім Халль
82’ Владислав Бабогло

Перший тайм протистояння вийшов доволі сухим, глядачам так і не пощастило побачити хоча б один гол. Команди приділили більше уваги грі в обороні і боротьбі, ніж створенню небезпечних моментів.

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Друга половина вийшла значно цікавішою. Гречишкін відкрив рахунок прямим ударом зі штрафного, а вже через 8 хвилин легіонер Карпат Тім Халль відновив рівновагу. Втім, "левам" не судилося перервати свою триматчеву серію поразок у всіх турнірах – Бабогло засмутив гостей і приніс три очки Олександрії.

Після десяти турів УПЛ команда Володимира Шарана посідає четверту сходинку турнірної таблиці з 19 очками, у Карпат – 8 пунктів і дев'яте місце.

Олександрія вдома перемогла Карпати – "леви" зазнали третьої поспіль поразки в УПЛ

Джерело: канали Футбол 1/ Футбол 2
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