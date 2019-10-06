Олександрія – Карпати – 2:1 – відео голів та огляд матчу

Карпати зазнали чергової поразки у матчі 10 туру УПЛ проти Олександрії. Дивіться відео голів та головних моментів зустрічі на сайті "Футбол 24".

Перший тайм протистояння вийшов доволі сухим, глядачам так і не пощастило побачити хоча б один гол. Команди приділили більше уваги грі в обороні і боротьбі, ніж створенню небезпечних моментів.

Динамо розгромило Колос – 3 пенальті та 2 вилучення у скандальному матчі УПЛ

Друга половина вийшла значно цікавішою. Гречишкін відкрив рахунок прямим ударом зі штрафного, а вже через 8 хвилин легіонер Карпат Тім Халль відновив рівновагу. Втім, "левам" не судилося перервати свою триматчеву серію поразок у всіх турнірах – Бабогло засмутив гостей і приніс три очки Олександрії.

Після десяти турів УПЛ команда Володимира Шарана посідає четверту сходинку турнірної таблиці з 19 очками, у Карпат – 8 пунктів і дев'яте місце.

Олександрія вдома перемогла Карпати – "леви" зазнали третьої поспіль поразки в УПЛ