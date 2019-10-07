Всеукраинское объединение тренеров по футболу признало главного тренера Александрии Владимира Шарана лучшим в 10 туре УПЛ.

Всеукраинское объединение тренеров по футболу на своем официальном сайте сообщило, что Владимир Шаран стал лучшим тренером 10-го тура УПЛ. Специалист получил средний балл 4,6.

Александрия – Карпаты – 2:1 – видео голов и обзор матча

Команда 48-летнего специалиста без ряда основных игроков на своем поле сумела вырвать победу над Карпатами, нанеся львовянам третье поражение подряд.

После десяти сыгранных матчей Александрия набрала 19 очков и находится на четвертом месте в турнирной таблице УПЛ. Отставание от второй строчки составляет всего один зачетный пункт.

Александрия дома победила Карпаты – "львы" потерпели третье поражение подряд в УПЛ