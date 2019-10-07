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Шаран стал лучшим тренером 10-го тура УПЛ

13:45 9 Читати українською
Шаран стал лучшим тренером 10-го тура УПЛ
Владимир Шаран / фото: ФК Александрия

Всеукраинское объединение тренеров по футболу признало главного тренера Александрии Владимира Шарана лучшим в 10 туре УПЛ.

50’ Дмитрий Гречишкин
82’ Владислав Бабогло
 
Тим Халль 58’
50’ Дмитрий Гречишкин
58’ Тим Халль
82’ Владислав Бабогло

Всеукраинское объединение тренеров по футболу на своем официальном сайте сообщило, что Владимир Шаран стал лучшим тренером 10-го тура УПЛ. Специалист получил средний балл 4,6.

Александрия – Карпаты – 2:1 – видео голов и обзор матча

Команда 48-летнего специалиста без ряда основных игроков на своем поле сумела вырвать победу над Карпатами, нанеся львовянам третье поражение подряд.

После десяти сыгранных матчей Александрия набрала 19 очков и находится на четвертом месте в турнирной таблице УПЛ. Отставание от второй строчки составляет всего один зачетный пункт.

Александрия дома победила Карпаты – "львы" потерпели третье поражение подряд в УПЛ

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Теги
УПЛ Владимир Шаран Владимир Шаран Александрия - Карпаты Александрия Александрия
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