Олександрія вдома перемогла Карпати – "леви" зазнали третьої поспіль поразки в УПЛ

Олександрія в матчі 10-го туру УПЛ переграла Карпати завдяки голам Дмитра Гречишкіна та Владислава Бабогло (2:1).

Матч розпочався у невисокому темпі. Обидви команди на старті першого тайму займалися позиційною боротьбою в районі центра поля й зрідка турбували оборону банальними кросами, а перший напівмомент стався аж на 16-й хвилині, коли Діогу наважився на дальній неточний удар. Олександрія відповіла дуже гостро: на 21-й хвилині Гречишкін прострілив у штрафний, а Шастал замкнув ударом в дотик – поперечка врятувала Карпати!

Наступний дійсно небезпечний епізод стався аж на 36-й, коли Гречишкін увійшов у карний майданчик та пробив у зовнішню сторону сітки воріт – от в принципі, і все. Карпати практично нічим не відповідали, а їх перший і єдиний удар до перерви стався аж на 42-й хвилині, коли Ді Франко зіграв на підбиранні й влучив у захисника. Зрештою, відпочивати команди пішли за нічийного рахунку й без забитих голів.

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Другий тайм розпочався набагато веселіше. На 49-й хвилині Халль збив Сітала перед власним карним майданчиком, арбітр призначав штрафний, а Гречишкін вирішив завдати прямого удару – точно в дальній кут! Втім, рахунок 1:0 на користь Олександрії тримався недовго: Карпати перехопили ініціативу, заробили низку стандартів, після одного з яких Халль скористався відскоком і пробив під поперечину – 1:1! І це на 58-й хвилині. Здавалося, далі піде екшн.

"Левам" перемога явно була потрібніша, однак за нею вперед пішли підопічні Володимира Шарана. Так, вже на 60-й хвилині Бабогло міг відзначитись, замкнувши подачу з кутового – Кудрик витягнув м'яч з дальнього кута. За шість хвилин по цьому Шастал пробив головою над поперечиною, а далі матч перейшов у позиційну фазу. Карпати час від часу перехоплювали ініціативу й непогано атакували, однак завершити бодай один підхід до штрафного якісним ударом по воротах гостям в середині другого тайму не вдалося.

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Лише на 77-й хвилині львів'яни розродилися пострілом Діогу з дальньої дистанції – вийшло щільно, але Паньків спокійно спіймав м'яч. Роман Санжар вирішив кинути у бій Кльоца, який вийшов на 81-й хвилині, однак вже на 82-й "леви" пропустили після помилки Кудрика. Голкіпер невдало зіграв на виході, Безбородько одразу ж виконав подачу на Бабогло, а той ударом головою з кількох метрів закотив м'яч у практично порожні ворота – 2:1!

На цьому, в принципі, всі цікаві моменти поєдинку й завершились. Карпати так і не розродилися фінальним штурмом, а Олександрія вже явно почала "сушити" гру. Зрештою, господарі виконали своє завдання. Свисток арбітра про завершення матчу зафіксував перемогу "жовто-чорних".

Таким чином, Олександрія набрала 19 очок та втримала четверту позицію в турнірній таблиці УПЛ – ще й від Зорі відірвалася на три пункти. Карпати, маючи в активі лише 8 залікових балів, залишились на дев'ятій сходинці.

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