Шаран підбив підсумки першого тренувального збору Олександрії

Головний тренер Олександрії Володимир Шаран поділився думками з приводу підготовки своєї команди до другої половини сезону.

"Враження від першого навчально-тренувального збору в Туреччині позитивні. В п’яти зустрічах 19 м’ячів забито і лише 5 пропущено. Зараз хороша конкуренція в команді. Кожен із футболістів прагне продемонструвати свої найкращі якості на полі. Тренерський штаб вимагав від них більше дій на половині поля суперника, і завдяки цьому команда забивала багато м’ячів. Ми змушували суперника помилятися і це приносило свої дивіденди. Денис Устименко – найкращий бомбардир на цих зборах (4 м’ячі). Єдине, це проблеми із захистом в нашій команді. Хотілося б, щоб трішки менше пропускали, хоча якщо враховувати п’ять спарингів, то ми пропустили лише 5 м’ячів.

Олександрія втратила основного центрбека через травму

Футболісти, які часто грали і в чемпіонаті і в Лізі Європи, мали менше ігрової практики на зборах в Туреччині, а от молоді футболісти і новачки грали більше. Ми хотіли переглянути саме молодих виконавців і тих футболістів, які мали недостатньо ігрової практики в чемпіонаті. На збори ми взяли незвично велику кількість гравців. Мене приємно вразили наші молоді футболісти. Вони дуже старалися і витримали чималі фізичні навантаження. План роботи був такий, що кістяк команди, який був залучений в матчах Ліги Європи та в чемпіонаті, працював по одному графіку. А молоді гравці мали дещо інший формат підготовки.

Шаран розкритикував УПЛ через можливе скасування плей-офф за єврокубки

Я незадоволений тим, що мікротравми отримали провідні гравці Кирило Ковалець і Євген Банада. Я б хотів, щоб вони більше грали. Сподіваюсь, що до другого збору ці футболісти підійдуть в оптимальних кондиціях. 2 лютого з Києва прилетить фахівець, який працює з молодіжною збірною, і проведе тестування. На другу половину зборів у нас заплановано шість спарингів, враховуючи той насичений графік внутрішнього чемпіонату через зміщення календаря для нашої збірної. Бо на старті другої частини чемпіонату на нас чекає непростий тиждень: два поєдинки в чемпіонаті, плюс кубкова гра", – цитує Шарана офіційний сайт Олександрії.

Шахтар – Пролетер: перша поразка у 2020 році, непереконливі резервісти і проблеми перед Бенфікою