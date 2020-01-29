Шахтар несподівано програв Пролетеру – перша невдача "гірників" на турецьких зборах

Шахтар поступився Пролетеру (0:1) у контрольному матчі на турецькому зборі. Звіт про поєдинок читайте на "Футбол 24".

Товариський матч

Шахтар – Пролетер – 0:1

Гол: Радіновіч, 50

Шахтар: Шевченко (Трубін, 46) – Кирюханцев, Кривцов (Матвієнко, 44), Муравський, Сіпріано – Маркос Антоніо, Бондаренко – Тете, Дентінью, Вакула (Мудрик, 46) – Сікан (Фернандо, 62)

Матч Шахтар – Пролетер стартував о 9:45 за київським часом. Цей спаринг став третім для "гірників" на зборах у Белеку. Раніше команда Луїша Каштру мінімально обіграла польський Лех та зіграла унічию з Войводиною. До слова, минулого року "гірники" вже грали проти сербської команди. Матч в Австрії, який відбувся 8 липня 2019-го, завершився переконливою перемогою української команди з рахунком 3:0. Забивали Бутко, Патрік та Коваленко. Пролетер посідає 12 місце в чемпіонат Сербії, а минулий сезон команда завершила на 8-й позиції. Типовий середняк.

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Португальський наставник зробив чимало змін у складі порівняно з поєдинком проти Войводини, випустивши чимало молоді. У воротах з'явився Олексій Шевченко, четвірку захисників склали Кирюханцев, Кривцов, Муравський та Сіпріано. В опорній зоні вийшли Артем Бондаренко та Маркос Антоніо. Ближче до атаки діяли Дентінью, Тете та Вакула, а на вістрі грав Данило Сікан. Всі лідери "гірників" розпочали поєдинок на лаві запасних.

Шахтар захопив ініціативу з перших секунд, контролюючи м'яч на чужій половині поля. Затяжна атака завершилася переводом на лівий фланг, звідки Сіпріано сильно прострілив у штрафний майданчик – захисники винесли. Пролетер відповів ударом з меж штрафного. Шевченко був на місці, але арбітр зупинив гру – офсайд. Серби зрозуміли, що давати простору "гірникам" не варто, тому почали зустрічати донеччан ще на їхній половині поля. Це призвело до того, що гра проходила абсолютно без воріт, адже за першу чверть матчу команди не завдали жодного удару в площину. Випадав з гри Данило Сікан, до якого банально не доходив м'яч. Партнери не могли вивести 18-річного чемпіона світу на ударну позицію, а силову боротьбу Данило програвав.

Виділялися Тете і Маркос Антоніо, які, безумовно, серед гравців стартового складу вважалися лідерами команди. Обидва бразильці намагалися загострювати та діяти нестандартно, проте до небезпечних моментів біля воріт Пролетера це не призводило. А от серби кілька разів били по воротах, але виключно після свистків арбітра. Перший удар у площину завдав Тете – бразилець змістився з правого флангу в центр і пробив з лівої, проте Нікола Петріч був на місці. У наступному епізоді бразильський вінгер знову створив момент, але пробив дуже невдало – м'яч полетів за межі тренувального комплексу. Загрався Тете, адже можна було й віддати на партнерів.

На 38-й хвилині виник найнебезпечніший момент у першому таймі. Новаковіч прийняв м'яч після довгої передачі та пробив з лінії штрафного. Шевченко в ефектному стрибку потягнув круглого з ближньої дев'ятки. Виглядало красиво. Наприкінці першої половини гри Рушевіч прибрав молодого Муравського та пробив у дальній кут – знову Шевченко. Перехопили серби ініціативу у останні хвилини тайму, але до забитих м'ячів це не призвело. 0:0 – підсумок перших 45-ти хвилин.

Друга половина гри розпочалася з холодного душу для "гірників". Радіновіч отримав м'яч на лівому фланзі, змістився у центр та пробив низом у ближній кут метрів з 23-х. Анатолій Трубін, який замінив Шевченка, не врятував свою команду. 0:1. Шахтар пішов відігруватися і міг зрівняти рахунок після кутового, але голкіпер Пролетера у метушні виявився найспритнішим і вибив м'яч подалі. Непогано прорвався Мудрик, який віддавав на Дентінью, проте цього разу першим був захисник.

Мудрик обігрався з Маркосом Антоніо та віддавав на хід Бондаренкові – той трохи не встиг. На 75-й хвилині "гірники" могли пропускати вдруге, але нападник Пролетера не зумів акцентовано пробити з гострого кута після виходу віч-на-віч. Тут же Фернандо впав у боротьбі з суперником та заробив право на небезпечний штрафний. Мудрик змарнував хороший шанс, пробивши повз ворота. Пролетер відповів куди небезпечніше – після дального удару Трубін перевів м'яч на кутовий. Антоніо спробував щастя дальнім пострілом – дуже невдало. На останніх хвилинах серби забили другий м'яч, який арбітр скасував через офсайд. Буквально перед фінальним свистком "гірники" не реалізували класний шанс. Фернандо увійшов у штрафний та пробив – голкіпер врятував.

В підсумку 0:1 – команда Каштру зазнала першої поразки в Туреччині. Останній спаринг на першому зборі Шахтар проведе вже завтра, 30 січня. Суперником стане чеський Словацко, а поєдинок розпочнеться о 9:00 за Києвом. Після завершення матчу "гірники" повернуться в Україну.

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