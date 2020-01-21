Шаран розкритикував УПЛ через можливе скасування плей-офф за єврокубки

Головний тренер Олександрії Володимир Шаран прокоментував можливе скасування плей-офф за єврокубки наприкінці сезону 2019/20.

"Зміни в графік УПЛ впливають дуже негативно. Більше говорити не хочеться. Ми вже звикли до цього. Сподівалися, що це вже закінчиться, але поки бачимо, що ні.

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З іншого боку, звичайно, все робиться для збірної. Але так не робиться, треба бути реалістами. Треба вірити в нашу збірну, ми вірили під час відбіркового турніру, вийшли, довели. А зараз беруть під збірну все змінюють, все роблять. Це неправильно", – поділився Шаран в коментарі Футбол NEWS.

Нагадаємо, після завершення другого етапу УПЛ (в якому команди гратимуть у верхній і нижній шістках) повинен пройти плей-офф за право зіграти в Лізі Європи. У першому одноматчевому раунді 5-е місце прийме 8-е, а 6-е зіграє з 7-м. Переможці першого раунду розіграють путівку в єврокубок на полі команди, яка посіла вище місце в турнірній таблиці. Якщо путівка в ЛЄ дістанеться переможцю Кубка України, то в плей-офф зіграють команди з 4-го по 7-е місця.

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