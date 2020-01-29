Шаран подвел итоги первого тренировочного сбора Александрии

Главный тренер Александрии Владимир Шаран поделился мыслями по поводу подготовки своей команды ко второй половине сезона.

"Впечатления от первого учебно-тренировочного сбора в Турции положительные. В пяти встречах 19 мячей забито и только 5 пропущено. Сейчас хорошая конкуренция в команде. Каждый из футболистов стремится продемонстрировать свои лучшие качества на поле. Тренерский штаб требовал от них больше действий на половине поля соперника, и за счет этого команда забивала много мячей. Мы заставляли соперника ошибаться и это приносило свои дивиденды. Денис Устименко – лучший бомбардир на этом сборе (4 мяча). Единственное, это проблемы с защитой в нашей команде. Хотелось бы, чтобы поменьше пропускали, хотя если учитывать пять спаррингов, то мы пропустили всего 5 мячей.

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Футболисты, которые часто играли и в чемпионате и в Лиге Европы, имели меньше игровой практики на сборах в Турции, а вот молодые футболисты и новички играли больше. Мы хотели посмотреть именно молодых исполнителей и тех футболистов, которые имели недостаточно игровой практики в чемпионате. На сборы мы взяли необычно большое количество игроков. Меня приятно поразили наши молодые футболисты. Они очень старались и выдержали немалые физические нагрузки. План работы был таков, что костяк команды, который был задействован в матчах Лиги Европы и в чемпионате, работал по одному графику. А молодые игроки имели несколько другой формат подготовки.

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Я недоволен тем, что микротравмы получили ведущие игроки Кирилл Ковалец и Евгений Банада. Я бы хотел, чтобы они больше играли. Надеюсь, что ко второму сбору эти футболисты подойдут в оптимальных кондициях. 2 февраля из Киева прилетит специалист, который работает с молодежной сборной, и проведет тестирование. На вторую половину сборов у нас запланировано шесть спаррингов, учитывая тот насыщенный график внутреннего чемпионата из-за смещения календаря для нашей сборной. Потому на старте второй части чемпионата нас ждет непростая неделя: два поединка в чемпионате, плюс кубковая игра", – цитирует Шарана официальный сайт Александрии.

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