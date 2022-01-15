Свіжоспечений наставник "лисів" Володимир Шаран розповів про свої цілі у закарпатському клубі.

"Пріоритетне завдання – залишитись у Прем'єр-лізі. Намагатимемося створити боєздатний колектив, це також завдання нашого тренерського штабу.

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Пріоритетом буде результат. Потрібно працювати та доводити у кожній команді, куди тебе запрошують і де тебе хочуть бачити. І щоб уболівальники були задоволені самовіддачею гравців", – сказав Шаран у коментарі клубному YouTube-каналу.

Нагадаємо, 50-річний фахівець очолив Минай 14 січня 2022 року. За підсумками осінньої частини сезону "лиси" набрали 10 очок і посідають у турнірній таблиці УПЛ передостанню сходинку.

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