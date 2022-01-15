Закарпатська команда вже приступила до підготовки до другої частини сезону.

Новопризначений наставник Миная Володимир Шаран у п'ятницю, 14 січня, провів своє перше тренування з командою. За інформацією Meta Ratings, найдосвідченіший гравець команди – Євген Селезньов – не був присутній на ній.

Шаран визначився з тренерським штабом у Минаї

Причини відсутності 36-річного форварда наразі невідомі. Зазначається однак, що вже сьогодні, 15 січня, ветеран повинен приєднатися до команди. До слова, наразі Минай перебуває в Україні. Найближчий спаринг закарпатців – 23 січня на виїзді з угорським Дебреценом.

Нагадаємо, на зимову паузу Минай пішов на передостанній сходинці турнірної таблиці УПЛ, маючи у своєму активі лише 10 очок.

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