Свежеиспеченный наставник "лис" Владимир Шаран рассказал о своих целях в закарпатском клубе.

"Приоритетная задача – остаться в Премьер-лиге. Будем пытаться создать боеспособный коллектив, это тоже задача нашего тренерского штаба.

Селезнев пропустил первую тренировку Миная под руководством Шарана

Приоритетом будет результат. Нужно работать и доказывать в каждой команде, куда тебя приглашают и где тебя хотят видеть. И чтобы болельщики были довольны самоотдачей игроков", – сказал Шаран в комментарии клубному YouTube-каналу.

Напомним, 50-летний специалист возглавил Минай 14 января 2022 года. По итогам осенней части сезона "лисы" набрали 10 очков и занимают в турнирной таблице УПЛ предпоследнюю строчку.

У Кривбаса – унікальний гендир: працював барменом, продавав "адідаси" і не забив Динамо у фіналі Кубка України