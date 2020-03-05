УПЛ оголосила найкращих тренера та гравця 21 туру – переможці випередили навіть представників Шахтаря

Експерти української Прем'єр-ліги визначили найкращих гравця та головного тренера за підсумками 21 туру.

Перемогу в обох номінаціях здобули представники Олександрії – хавбек Максим Третьяков та наставник команди Володимир Шаран, інформує сайт УПЛ.

Карпати – Олександрія – 0:4 – відео голів та огляд матчу

Півзахисник "жовто-чорних" оформив дубль у матчі проти Карпат (4:0). Третьяков зміг випередити гравців Шахтаря Тайсона та Коноплянку, а також хавбека Зорі Кабаєва. Розгрому "левів" вистачило і для перемоги Володимира Шарана, хоча Шахтар і Маріуполь також здобули впевнені три очки – 4:1 проти СК Дніпро-1 і 3:0 проти Ворскли відповідно.

Нагадаємо, найкращими у минулому турі УПЛ був дует із СК Дніпро-1 – форвард Владислав Супряга та тренер Дмитро Михайленко.

Олександрія розгромила Карпати – львів’яни не перемагали в останніх чотирнадцяти матчах