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УПЛ оголосила найкращих тренера та гравця 21 туру – переможці випередили навіть представників Шахтаря

13:19 456 Читать на русском
УПЛ оголосила найкращих тренера та гравця 21 туру – переможці випередили навіть представників Шахтаря
Володимир Шаран / Сайт Олександрії

Експерти української Прем'єр-ліги визначили найкращих гравця та головного тренера за підсумками 21 туру.

 
Максим Третьяков 37’
Максим Третьяков 58’
Артем Сітало 73’
Євген Банада 89’
37’ Максим Третьяков
58’ Максим Третьяков
73’ Артем Сітало
89’ Євген Банада

Перемогу в обох номінаціях здобули представники Олександрії – хавбек Максим Третьяков та наставник команди Володимир Шаран, інформує сайт УПЛ.

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Півзахисник "жовто-чорних" оформив дубль у матчі проти Карпат (4:0). Третьяков зміг випередити гравців Шахтаря Тайсона та Коноплянку, а також хавбека Зорі Кабаєва. Розгрому "левів" вистачило і для перемоги Володимира Шарана, хоча Шахтар і Маріуполь також здобули впевнені три очки – 4:1 проти СК Дніпро-1 і 3:0 проти Ворскли відповідно.

Нагадаємо, найкращими у минулому турі УПЛ був дует із СК Дніпро-1 – форвард Владислав Супряга та тренер Дмитро Михайленко.

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Теги
УПЛ Олександрія Олександрія Максим Третьяков Максим Третьяков Володимир Шаран Володимир Шаран Карпати - Олександрія
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