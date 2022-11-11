"Ми прекрасно розуміли, що це буде гра дуже бойова, бо Чорноморець – команда непогана. Вони ще жодного разу не перемагали, тому дуже хотіли зробити це. Минаю теж потрібна була перемога, але я бачив, що іскри хлопцям не вистачало, не горіли очі. Накопичилась втома. Бо ми одним складом граємо одинадцятий поєдинок поспіль. Це дуже важко, фізично нестерпно.

Перша перемога Чорноморця у сезоні у відеоогляді поєдинку з Минаєм – 0:1

Все одно були напівмоменти, які можна було реалізовувати. Хоча у Чорноморця, будемо відвертими, моменти були набагато гостріші – і поперечина, і Наумець міг забивати. Про що можна говорити, якщо цей футболіст грав у нас, але фінансово ми не спроможні задовольнити такого гравця і він перейшов у Чорноморець. І сьогодні показав дуже гарну гру", – зазначив Шаран на прес-конференції.

До слова, Чорноморець мінімально здолав Минай (1:0) завдяки голу Путрі з пенальті. Ця перемога стала першою для одеситів у сезоні.

Чорноморець переграв Минай і оформив першу перемогу в сезоні – пенальті та вилучення стають візитівкою УПЛ