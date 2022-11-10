Одесити єдині серед клубів УПЛ досі не мали жодної перемоги і з 3 очками йшли на дні таблиці. У Миная було на 6 пунктів більше, але й закарпатці перебували зовсім поруч з небезпечною зоною. Очна зустріч була хорошою можливістю для обох команд покращити своє становище.

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Чорноморець моментами показував цікаву гру у попередніх турах, а тепер підтвердив прогрес. Вже на 4-й хвилині підопічні Григорчука заробили пенальті. Технічний Наумець розхитав Трубочкіна і з радістю наткнувся на шлагбаум захисника Миная. Анастасія Романюк без роздумів вказала на "позначку", з якої чітко пробив Путря. Одесити присвятили гол своєму голкіперу Євгену Пасту, який зазнав важкої травми і ще довго буде відновалюватися.

Минай створив перший момент аж на 32-й хвилині. Трубочкін підключився на кутовий і головою пробив над воротами. Чорноморець відповів ефектними діями Брагару. Хавбек "моряків" змістився з лівого флангу в центр і вліпив у поперечину. Команди пішли відпочивати за мінімальної переваги гостей.

У перерві Шарану довелося випускати Вишневського замість Коломойця, який зазнав пошкодження. Незначна перевага залишалася у Чорноморця. Брагару прострілював на Наумця, але удар заблокував захисник. Шлях до дебютної перемоги ускладнив Джеймс. Анастасія Романюк показала легіонеру одеситів жовті картки на 47-й та 71-й хвилинах. Канадець довго лаявся і не хотів покидати поле, проте зрештою його вдалося заспокоїти. Ймовірно, друга жовта і справді була надто суворим покаранням за неакцентовану пряму ногу проти Вишневського...

Навіть один зайвий гравець не дав Минаю відчутної переваги. Чорноморець логічно відійшов назад, а закарпатцям відверто бракувало фантазії для зламу оборони. Команда Григорчука нарешті здобула першу перемогу, хоча покинути останню сходинку це не дозволяє. Натомість у Миная третя поразка поспіль.

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