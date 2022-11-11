"Мы прекрасно понимали, что это будет игра очень боевая, потому что Черноморец – команда неплохая. Они еще ни разу не побеждали, потому очень хотели сделать это. Прохожу тоже нужна была победа, но я видел, что искры ребятам не хватало, не горели глаза. Накопилась усталость. Потому что мы одним составом играем одиннадцатый поединок подряд. Это очень тяжело, физически невыносимо.

Первая победа Черноморца в сезоне в видеообзоре поединка с Минаем – 0:1

Все равно были полумоменты, которые можно было реализовывать. Хотя у Черноморца, будем откровенны, моменты были гораздо острее – и перекладина, и Наумец мог забивать. О чем можно говорить, если этот футболист играл у нас, но финансово мы не в состоянии удовлетворить такого игрока и он перешел в Черноморец. И сегодня показал очень хорошую игру", – отметил Шаран на пресс-конференции.

К слову, Черноморец минимально одолел Минай (1:0) благодаря голу Путри с пенальти. Эта победа стала первой для одесситов в сезоне.

Черноморец переиграл Минай и оформил первую победу в сезоне – пенальти и удаление становятся визитной карточкой УПЛ