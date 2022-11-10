Чорноморець нарешті виграв у сезоні 2022/23 чемпіонату України, здолавши Минай. Дивіться відео гола та огляд зустрічі Минай – Чорноморець на "Футбол 24".

На 4 хвилині Чорноморець заробив пенальті за фол проти Наумця, який увірвався у штрафний. Путря реалізував вирок арбітра. Наумець міг забити і сам, але його удару на 18 хвилині забракло точності.

Чорноморець переграв Минай і оформив першу перемогу в сезоні – пенальті та вилучення стають візитівкою УПЛ

Одесити могли подвоїти перевагу розкішним ударом Брагару, який прийняла на себе поперечина. Наприкінці гри Минай організував штурм, але забити так і не вдалось, тож Чорноморець здобув свою першу перемогу.