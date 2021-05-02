"Після такого матчу щось говорити дуже складно, тому що налаштовувалися тільки на перемогу. Я був впевнений у хлопцях, що вони відпрацюють на сто відсотків, тому що настрій після Шахтаря був дуже гарний. У першому таймі ми дуже були задоволені нашою грою. Хлопці виконували все те, що від них вимагалося.

Рух – Олександрія – 2:1 – відео голів та огляд матчу

Ми добре комбінували, створили кілька моментів, а один реалізували. Потім ми побачили заміни суперника. Спробували донести до футболістів у роздягальні, що потрібно зіграти трохи простіше, тому що команда почала нас пресингувати. На жаль, ми цього не побачили. Якщо подивитися повністю гру і сказати, що ми програємо цей матч, то я б ніколи в житті не повірив.

На Великдень, скільки б ми не грали, ще жодної зустрічі не виграли. Але це все ігрова дисципліна. Після матчу з Шахтарем у нас все було нормально. У тренувальному процесі все було нормально. Хлопці – професіонали. Але основна причина – деякі футболісти повірили в себе, що можуть без силової боротьби і натхнення перемогти Рух", – сказав Шаран в ефірі телеканалу Футбол 1.

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