"После такого матча что-то говорить очень сложно, потому что настраивались только на победу. Я был уверен в ребятах, что они отработают на сто процентов, потому что настроение после Шахтера было очень хорошее. В первом тайме мы очень были довольны нашей игрой. Ребята выполняли все то, что от них требовалось.

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Мы хорошо комбинировали, создали несколько моментов, а один реализовали. Затем мы увидели замены соперника. Попытались донести до футболистов в раздевалке, что нужно сыграть несколько проще, так как команда начала нас прессинговать. К сожалению, мы этого не увидели. Если посмотреть полностью игру и сказать, что мы проиграем этот матч, то я бы никогда в жизни не поверил.

На Пасху, сколько бы мы не играли, еще ни одной встречи не выиграли. Но это все игровая дисциплина. После матча с Шахтером у нас все было нормально. В тренировочном процессе все было нормально. Ребята – профессионалы. Но основная причина – некоторые футболисты поверили в себя, что могут без силовой борьбы и вдохновения победить Рух", – сказал Шаран в эфире телеканала Футбол 1.

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