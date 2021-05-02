Рух підходив до домашнього поєдинку проти Олександрії у критичній ситуації. Підопічні Івана Федика за три тури до завершення сезону йшли на дванадцятій позиції з відривом від зони вильоту всього у три очки – в таких умовах будь-яка осічка могла стати фатальною. В принципі, у матчі з таким міцним суперником львів'ян могла влаштувати і нічия, однак у гостей вже не було ні турнірної, ні особистої мотивації – у більшості їхніх лідерів завершуються контракти, а Володимир Шаран з великою ймовірністю покине клуб. Рух просто не мав права не скористатися цією ситуацією.

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Вже на старті зустрічі господарі створили перший момент – це Мисик отримав подачу на лівий край штрафного й вистрілив з лету у ближній кут. Паньків парирував, а олександрійці у відповідь провели контратаку з пасом Вантуха під удар Ковальцю метрів з 20-ти. Бандура впорався з цією спробою. Ще за чотири хвилини Банада пробивав з лінії карного майданчика (вище воріт), а на 15-й хвилині гості вийшли вперед! Гол створив Третьяков, який протягнув м'яч через центр і віддав передачу на правий кут карного майданчика – Шастал звідти завдав потужного удару, Бандура відбив перед собою, а Третьяков тут же зіграв на добиванні. 0:1!

Ця подія не переросла в захоплення переваги над львів'янами чи їхньої активізації. Другу половину першого тайму команди витратили на мляву позиційну боротьбу без загострення, що влаштовувало Олександрію. Іван Федик, своєю чергою, лютував у технічній зоні, навіть заробивши жовту картку. Вже на 32-й хвилині він вирішив провести подвійну заміну, замість Кухарука й Карасюка кинувши у бій Притулу й Мартинюка. Значного покращення у грі Руха цей хід не приніс, хоча на 40-й хвилині Притула забив гол, реалізувавши вихід віч-на-віч – втім, лайнсвумен помітила у нього офсайд.

На перерву футболісти відправились за мінімальної переваги гостей в рахунку та при доволі понурій грі господарів. Здавалося, що львів'яни переїли пасочок зранку, але на старті другого тайму вони ошелешили Олександрію одразу двома голами! Перший прилетів на 52-й хвилині: Борячук з правого флангу запустив на край штрафного Бойчука, той прострілив на ближню стійку, а Притула замкнув – 1:1! Ще за дві хвилини Рух вийшов уперед – це Бойчук підхопив відскок на лівому куті карного майданчика, хитнув захисника й вистрілив під ближню. 2:1!

Володимир Шаран одразу ж відповів подвійною заміною, кинувши у бій Устименка й Мельника, а на 63 хвилині олександрійці вже могли зрівнювати рахунок – це Третьяков пробивав з центру штрафного, замикаючи простріл Мірошніченка. Бандура парирував, а Гагун не дав Вантуху зіграти на добиванні! Після цього тренерський штаб гостей випустив ще й Стецькова, але в наступні 15 хвилин вони майже нічого не створили. Ба більше: на 73-й хвилині Рух міг і третій гол забивати, однак постріл Бойчука з лівого краю штрафного пройшов повз ближній кут.

На ендшпіль зустрічі Олександрія втратила Третьякова, якого змушений був замінити Калюжний. Можливо, саме тому підопічні Володимира Шарана в цей період виглядали непереконливо – так, команда йшла вперед, але небезпечних моментів не виникало. За 15 останніх хвилин гості занесли в свій актив лишень один удар – це Банада з лінії штрафного спрямував м'яч в руки Бандурі. Рух не мав і таких пострілів, відсиджуючись у обороні й збиваючи темп. У підсумку, львів'яни добилися свого. Фінальний свисток зафіксував вольову перемогу господарів.

Таким чином, Рух набрав 24 очки, піднявшись аж на десяту позицію в турнірній таблиці й відірвавшись від останньої сходинки на шість залікових балів. В разі поразки Миная від Зорі львів'яни офіційно збережуть прописку в УПЛ, адже у них є перевага над "лисами" за особистими зустрічами. Олександрія, маючи в активі 29 пунктів, залишається сьомою.

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