Рух у вольовому стилі здобув перемогу над Олександрією в рамках 24-го туру УПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

Олександрія переживає кризу, яка стала приводом для чуток щодо майбутнього Володимира Шарана. Без турнірних завдань команда виступає геть нестабільно – може обіграти Шахтар, але програти аутсайдерам.

Рух здобув вольову перемогу над Олександрією – львів'яни за крок від збереження прописки в УПЛ

Руху ж є за що боротися. Львів'яни ще не гарантували собі прописку в УПЛ на наступний сезон. Сьогоднішня перемога значно покращила шанси на виконання цього завдання. Хоча першою забила саме Олександрія, але Рух на початку другого тайму за дві хвилини повністю змінив ситуацію та втримав перемогу до фінального свистка.