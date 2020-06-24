Шаран може покинути Олександрію

Керівництво Олександрії роздумує над змінами на тренерській лаві команди.

Майбутнє Володимира Шарана в Олександрії опинилося під питанням. Після двох поспіль розгромних поразок стілець під тренером серйозно захитався. Про це повідомив журналіст Михайло Співаковський в ефірі ТаТоТаке.

Динамо – Шахтар: УПЛ затвердила дату останнього Класичного в сезоні

"Перед матчем з Шахтарем ми отримали інформацію, що крісло під Володимиром Шараном стало розхитуватися, як коник на дитячому майданчику. У керівництва є певна невизначеність щодо його майбутнього. Хоча якість гри Олександрії, на мою думку, налаштовує керівництво, аби зачекати хоча б до завершення чемпіонату", – заявив журналіст.

Зауважимо, Шаран очолює Олександрію з 2013 року. Під його керівництвом команда посіла 3 місце в сезоні 2018/19 та виступала в груповому турнірі Ліги Європи. Перед тим тренер працював у клубі з 2010-го по 2012 рік, після чого був нетривалий період у Карпатах.

"Таких пенальті ставити не можна": Динамо не має вибору, або Чому команда, яка атакує, падатиме у штрафному з криками