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Динамо – Шахтар: УПЛ затвердила дату останнього Класичного в сезоні

12:53 - Читать на русском
Динамо – Шахтар: УПЛ затвердила дату останнього Класичного в сезоні
Динамо – Шахтар: матч пройде 4 липня / ФК Динамо

Дирекція Прем'єр-ліги затвердила розклад матчів 29 туру, центральним у якому стане протистояння Шахтаря та Динамо.

 

Поєдинок 29 туру УПЛ Динамо – Шахтар буде зіграний у суботу, 4 липня. Початок останнього Класичного в сезоні 2019/20 – о 19:30, повідомляє офіційний сайт УПЛ.

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Розклад матчів 29 туру Прем'єр-ліги:

3 липня

Львів – Ворскла (19:00)

4 липня

Маріуполь – Карпати (17:00)

Динамо – Шахтар (19:30)

5 липня

Десна – Колос (17:00)

Олімпік – Дніпро-1 (19:30)

Зоря – Олександрія (19:30).

Нагадаємо, матч Шахтаря з Динамо стане вже 5-м Класичним у поточному сезоні (без урахування Суперкубка-2019, у якому кияни перемогли 2:1). У попередніх трьох поєдинках УПЛ сильнішим був Шахтар, а Динамо взяло реванш в 1/8 фіналу Кубка України.

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