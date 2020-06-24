Шаран может покинуть Александрию

Руководство Александрии размышляет над изменениями на тренерской скамье команды.

Будущее Владимира Шарана в Александрии оказалось под вопросом. После двух подряд разгромных поражений стул под тренером серьезно пошатнулся. Об этом сообщил журналист Михаил Спиваковский в эфире ТаТоТаке.

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"Перед матчем с Шахтером мы получили информацию, что кресло под Владимиром Шараном стало расшатываться, как лошадка на детской площадке. У руководства есть некоторая неопределенность относительно его будущего. Хотя качество игры Александрии, по моему мнению, настраивает руководство, чтобы подождать хотя бы до конца чемпионата", – заявил журналист.

Заметим, Шаран возглавляет Александрию с 2013 года. Под его руководством команда заняла 3 место в сезоне 2018/19 и выступала в групповом турнире Лиги Европы. Перед тем тренер работал в клубе с 2010-го по 2012 год, после чего был непродолжительный период в Карпатах.

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