Шаран: Некоторые игроки Александрии должны пересмотреть отношение, иначе не будут даже тренироваться с основой

Главный тренер Александрии Владимир Шаран подытожил матч против Колоса, в котором его команда пропустила решающий гол в компенсированное время.

"Все знают, какие обстоятельства сложились у нас перед этим матчем. Конечно, мы надеялись на бойцовские качества, мы выше Колоса по росту, надеялись на стандарты. Поля пока не того качества, которое хотелось бы видеть, но это не основная причина.

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Причина не только в тренерском штабе, но и в футболистах. Тренерский штаб подбирает игроков, тренирует. А если футболисты выходят и так играют, что-то не получается. Это не то, что хотелось бы видеть. В перерыве много было сказано. Вышли из раздевалки – сразу получили гол.

Более заслуженным был бы ничейный результат, было бы нормально. Некоторые игроки должны пересмотреть отношение, иначе в будущем они не будут даже тренироваться с основной командой. Это касается не тех громких фамилий, которые были ранее в Александрии, а тех футболистов, которые на данном этапе не выполняют требования.

Обидное поражение. Но у нас есть характер, сможем преодолеть это. Главное, чтобы вернулись те игроки, которые травмированы и дисквалифицированы. Я насчитал 10 игроков", – цитирует Шарана официальный сайт Александрии.

Напомним, после поражения от Колоса команда Шарана продолжает находиться на 5 месте в турнирной таблице УПЛ.

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