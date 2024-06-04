Прес-служба Чорноморця оголосила про відхід одразу трьох гравців. Зокрема, більше не виступатимуть за "моряків" голкіпер Олег Білик, захисник Ілля Ухань та півзахисник Данило Голуб. Попри чинні контракти сторони вирішили достроково розірвати співпрацю.

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Нагадаємо, Білик виступав за одеситів з липня 2023 року. Його угода була розрахована до літа 2025-го. Минулого сезону 26-річний воротар виходив у 2 матчах (2 голи і 1 поєдинок "на нуль"). Transfermarkt оцінює його у 200 тисяч євро.

Контракт Уханя закінчувався 30 червня 2026 року. 21-річний оборонець відіграв лише 1 матч, в якому провів на полі 6 хв. Transfermarkt править за нього 50 тисяч євро.

20-річний Голуб, який мав виступати за Чорноморець до 31 грудня 2025 року – рекордсмен за кількістю ігор серед усіх трьох (7 поєдинків, без результативних дій). Transfermarkt оцінює його у 150 тисяч євро.

Нагадаємо, Чорноморець за підсумками сезону фінішував на дванадцятій сходинці УПЛ.

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