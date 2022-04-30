"Справжній українець з останніх сил захищатиме свою землю, своїх громадян. Наші люди – з характером. Упевнений, що наші воїни – найсильніші. Хотів би сказати їм – честь і хвала вам! Ми всі захищаємо свою країну. А всі ці фашисти та рашисти – вони будуть знищені.

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Ми всі бачимо, як наші люди у Херсонській області борються за Україну. У тому ж Мелітополі люди виходять на протести. Усі українці, по всьому світу, об'єдналися.

Дуже багато міст серйозно постраждало від рук рашистів. Це видно на прикладі Маріуполя, Харкова. Мені знайомі розповідали, що творилося у Київській області, у тій же Бородянці. Це ж жах. Російські солдати – це нелюди. Про них можу говорити лише нецензурно. Ці нелюди приїхали до нас з аулів. Вони там сиділи голодні, без роботи. Тепер їм пообіцяли зарплату у 200-300 доларів, і вони прийшли вбивати українців, громити їхні будинки. Вони у житті не бачили, як живуть нормальні люди. Вони стали мародерами, які крадуть унітази, спортивні костюми та інше", – сказав Шаран у коментарі SportArena.

Нагадаємо, українці вже 66-й день мужньо захищають свою батьківщину від вторгнення російських окупантів. Весь світ об'єднався проти кривавого нападу Путіна і Ко і намагається всіляко допомагати та підтримувати нашу державу.

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