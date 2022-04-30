"Настоящий украинец из последних сил будет защищать свою землю, своих граждан. Наши люди – с характером. Уверен, что наши воины – самые сильные. Хотел бы сказать им – честь и хвала вам! Мы все защищаем свою страну. А все эти фашисты и рашисты – они будут уничтожены.

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Мы все видим, как наши люди в Херсонской области борются за Украину. В том же Мелитополе люди выходят на протесты. Все украинцы по всему миру объединились.

Очень многие города серьезно пострадали от рук рашистов. Это видно на примере Мариуполя, Харькова. Мне знакомые рассказывали, что творилось в Киевской области, в той же Бородянке. Это ужас. Российские солдаты – это нелюди. О них могу говорить только нецензурно. Эти нелюди приехали к нам из аулов. Они там сидели голодные, без работы. Теперь им пообещали зарплату в 200-300 долларов, и они пришли убивать украинцев, громить их дома. Они в жизни не видели, как живут нормальные люди. Они стали мародерами, которые воруют унитазы, спортивные костюмы и прочее", – сказал Шаран в комментарии SportArena.

Напомним, украинцы уже 66-й день мужественно защищают свою родину от вторжения российских оккупантов. Весь мир объединился против кровавого нападения Путина и Ко и пытается всячески помогать и поддерживать наше государство.

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