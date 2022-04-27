"Я з сім'єю перебуваю в Ужгороді, приїхали декілька днів тому. На жаль, на 50-й день війни два снаряди прилетіло до Олександрії – загинуло шість хороших хлопців, військових. Після цього ми вирішили їхати до Ужгорода.

Динамо потрапило у топ-5 клубів світу за кількістю ігрового часу для клубних вихованців

Президент Миная запевнив, що все буде добре і команда існуватиме. Це найголовніше. Президент сплачує мінімальну зарплату, робить усе, що може. Більшість хлопців роз'їхалися, з ними підтримуємо контакт у телефонному режимі. Вісім наших футболістів, які тут залишилися, тренуються самостійно. Із завтрашнього дня вони займатимуться на базі Миная.

Наші легіонери поїхали у перший день війни у ​​свої країни та підтримують форму на батьківщині. Наскільки я знаю, хтось грає за любителів, Матіч – у Другій лізі Хорватії.

Вчора зустрічалися з хлопцями, які залишилися в Ужгороді. Я у них запитав, що вони хочуть бачити на цьому етапі. Футболісти сказали, що найголовніше для них – тренуватися, і щоб було харчування. Президент дозволив тренуватися та харчуватися на базі. У нас там живе багато біженців ще з другого дня війни, їх годують у триразовому режимі. Також з нами будуть хлопці з U-19 та Булеца, який теж займається тут.

Селезньов також в Ужгороді. Перед початком другого кола Євген був у гарній формі, а тепер побивається через вік (у липні Селезньову виповнюється 37 років, – прим.). Я його заспокоїв: "Не хвилюйся, будемо далі працювати. Дай Боже, щоб розпочався наступний чемпіонат, а там ще попилиш на футбольних полях України", – цитує Шарана FanDay.

Росія напала на Україну: офіційне рішення щодо УПЛ 2021/22, Суркіси проти Путіна, кіпер-воїн поранений, але живий (LIVE)