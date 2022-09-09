Півзахисник Динамо Микола Шапаренко звернувся з подякою до всіх, хто його підтримав після отриманої травми в матчі 1-го туру групового етапу Ліги Європи проти Фенербахче.

Як відомо, Шапаренко зазнав розриву передньої хрестоподібної зв'язки колінного суглоба та пропустить 6 місяців. Микола отримав чималу кількість повідомлень з побажаннями, як від партнерів по Динамо та збірній України, так і від суперників (наприклад, екс-захисник Шахтаря Додо).

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"Дякую всім вам за підтримку та за ваші повідомлення! Скоро побачимось", – написав Шапаренко в Instagram.

Футболісту знадобиться операція, яка буде проведена найближчим часом. У сезоні 2022/23 Шапаренко був незамінним гравцем у команді Мірчі Луческу. Півзахисник відіграв усі 9 матчів та записав до свого активу 1 гольовий пас. Додамо, що Динамо мінімально поступилось Фенербахче (1:2) в першому матчі групи в Лізі Європи.

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