Полузащитник Динамо Николай Шапаренко обратился с благодарностью ко всем, кто поддержал его после полученной травмы в матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы против Фенербахче.

Как известно, Шапаренко испытал разрыв передней крестообразной связки коленного сустава и пропустит 6 месяцев. Николай получил большое количество сообщений с пожеланиями, как от партнеров по Динамо и сборной Украины, так и от соперников (например, экс-защитник Шахтера Додо).

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"Благодарю всех вас за поддержку и за ваши сообщения! Скоро увидимся", – написал Шапаренко в Instagram.

Футболисту понадобится операция, которая будет проведена в ближайшее время. В сезоне 2022/23 Шапаренко был незаменимым игроком в команде Мирчи Луческу. Полузащитник отыграл все 9 матчей и записал в свой актив 1 голевой пас. Добавим, что Динамо минимально уступило Фенербахче (1:2) в первом матче группы в Лиге Европы.

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