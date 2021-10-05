Півзахисник київського Динамо Микола Шапаренко відсвяткував свій день народження у таборі національної збірної та отримав особливий презент від команди.

"Синьо-жовті" на чолі з Олександром Петраковим привітали хавбека з 23-річчям, повідомляє офіційний сайт УАФ.

Україна провела перше тренування перед жовтневими матчами кваліфікації до ЧС-2022 – всі легіонери вже з командою

В. о. керманича національної команди зібрав усіх в коло та привітав Шапаренка зі святом. Від імені команди коуч подарував імениннику футболку з автографами всіх партнерів та номером 23. Саме стільки років виповнилося гравцеві напередодні.

Нагадаємо, що Микола Шапаренко під керівництвом Петракова зіграв у трьох матчах збірної України у вересні та забив прем'єрний гол у складі "синьо-жовтих", засмутивши французів.

Головна проблема Петракова – сам Петраков: тренеру потрібно змінюватися, щоб поїхати у Катар