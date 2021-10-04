Перше заняття на зборі було відновлювальним, повідомляє офіційний сайт УАФ.

Україна – Боснія і Герцеговина: матч відбудеться у Львові, затверджений порядок допуску вболівальників

У таборі національної команди залишилося 24 виконавці. 22 з них розпочали розминку, за 15 хвилин після початку до команди приєднався Андрій Ярмоленко. Він прибув на НТК імені Баннікова просто з аеропорту. Натомість Ігор Харатін прилетів пізніше й поїхав відразу в готель. Там увечері команда матиме теоретичне заняття.

У вівторок збірна Україна розпочне повноцінну підготовку до матчу з Фінляндією (9 жовтня) в режимі дворазових тренувань.

Головна проблема Петракова – сам Петраков: тренеру потрібно змінюватися, щоб поїхати у Катар