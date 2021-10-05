Полузащитник киевского Динамо Николай Шапаренко отметил свой день рождения в лагере национальной сборной и получил особый презент от команды.

"Сине-желтые" во главе с Александром Петраковым поздравили хавбека с 23-летием, сообщает официальный сайт УАФ.

Украина провела первую тренировку перед октябрьскими матчами квалификации к ЧМ-2022 – все легионеры уже с командой

И. о. наставника национальной команды собрал всех в круг и поздравил Шапаренко с праздником. От имени команды коуч подарил имениннику футболку с автографами всех партнеров и номером 23. Именно столько лет исполнилось игроку накануне.

Напомним, что Николай Шапаренко под руководством Петракова сыграл в трех матчах сборной Украины в сентябре и забил премьерный гол в составе "сине-желтых", расстроив французов.

Головна проблема Петракова – сам Петраков: тренеру потрібно змінюватися, щоб поїхати у Катар