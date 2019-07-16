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Шапаренко назвав свою улюблену книгу – це біографія легендарного форварда

17:26 389 Читать на русском
Шапаренко назвав свою улюблену книгу – це біографія легендарного форварда
Микола Шапаренко / Фото ФК Динамо

Хавбек Динамо Микола Шапаренко поділився своїми літературними вподобаннями.

"Автобіографія Ібрагімовіча "Я – Златан". Це найкраща книга, яку мені доводилося коли-небудь читати. Сподобалося, що він не зважав на розмови навколо нього чи про нього, а йшов своїм шляхом, цілеспрямовано робив своє, не реагуючи на зовнішні фактори. Навіть коли йому казали, що він слабкий, виходив на поле та був найкращим.

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Звісно, щось беру для себе з таких книг, намагаюся в чомусь наслідувати героя. Ібрагімовіч мені імпонує і як футболіст, хоча й грає не на моїй позиції. Ще читав автобіографію Алекса Фергюсона. Взагалі, у нас у команді багато хлопців читають, зокрема часто бачу з книжкою Сергія Сидорчука", – розповів Шапаренко в інтерв'ю офіційному сайту Динамо.

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