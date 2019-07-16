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Шапаренко назвал свою любимую книгу – это биография легендарного форварда

17:28 111 Читати українською
Шапаренко назвал свою любимую книгу – это биография легендарного форварда
Николай Шапаренко / Фото ФК Динамо

Хавбек Динамо Николай Шапаренко поделился своими литературными предпочтениями.

"Автобиография Ибрагимовича "Я – Златан". Это лучшая книга, которую мне приходилось когда-нибудь читать. Понравилось, что он не обращал внимания на разговоры вокруг него или о нем, а шел своим путем, целенаправленно делал свое, не реагируя на внешние факторы. Даже когда ему говорили, что он слаб, выходил на поле и был лучшим.

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Конечно, что-то беру для себя из таких книг, пытаюсь в чем-то подражать герою. Ибрагимович мне импонирует и как футболист, хотя и играет не на моей позиции. Еще читал автобиографию Алекса Фергюсона. Вообще, у нас в команде много ребят читают, в частности часто вижу с книгой Сергея Сидорчука", – рассказал Шапаренко в интервью официальному сайту Динамо.

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