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Де Пена розповів про деталі свого контракту з Динамо

15:43 826 Читать на русском
Де Пена розповів про деталі свого контракту з Динамо
Карлос Де Пена / Футбол 24

Вінгер Динамо Карлос Де Пена висловив бажання залишитись у Києві на багато років.

"Чи розрахований мій контракт до кінця сезону? Саме так писали в усіх ЗМІ, коли я тільки прийшов у команду, але тут помилка. Насправді, моя угода розрахована до кінця грудня 2019 року з опцією продовження ще на два роки.

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Власне, це і є моїм прагненням та бажанням: я хотів би залишитися в Динамо довше. Не знаю, чи цією опцією керівництво скористається зараз, чи треба чекати до грудня, але особисто моє бажання – залишитися в Києві на багато років", – цитує Де Пену офіційний сайт Динамо.

Нагадаємо, кияни підписали Де Пену в квітні цього року. За цей час уругваєць зіграв 8 матчів в УПЛ, де забив 1 гол та віддав 2 результативні передачі.

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Карлос Де Пена Карлос Де Пена Динамо Динамо Трансфери Динамо Київ
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