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Шапаренко може приєднатись до Петряка у Фехерварі, – ЗМІ

12:18 603 Читать на русском
Шапаренко може приєднатись до Петряка у Фехерварі, – ЗМІ
Микола Шапаренко / ФК Динамо Київ

Півзахисник Динамо Микола Шапаренко може продовжити кар'єру в Угорщині.

Фехервар хоче орендувати хавбека Динамо Миколу Шапаренка, повідомляє Террикон. Угорський клуб веде переговори з українським грандом.

Петряк дебютним голом допоміг Фехервару здобути перемогу, Кішварда з українцями здолала Уйпешт

Раніше гравця хотіла підписати Црвена Звезда, але не отримала відповіді від Динамо на запит про трансфер.

У сезоні 2019/20 молода зірка Динамо ще жодного разу не потрапив навіть у заявку на матч київської команди, через що може змінити клубну прописку.

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