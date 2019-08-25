Шапаренко може приєднатись до Петряка у Фехерварі, – ЗМІ

Півзахисник Динамо Микола Шапаренко може продовжити кар'єру в Угорщині.

Фехервар хоче орендувати хавбека Динамо Миколу Шапаренка, повідомляє Террикон. Угорський клуб веде переговори з українським грандом.

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Раніше гравця хотіла підписати Црвена Звезда, але не отримала відповіді від Динамо на запит про трансфер.

У сезоні 2019/20 молода зірка Динамо ще жодного разу не потрапив навіть у заявку на матч київської команди, через що може змінити клубну прописку.

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