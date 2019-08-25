Шапаренко может присоединиться к Петряк в Фехерваре, – СМИ

Полузащитник Динамо Николай Шапаренко может продолжить карьеру в Венгрии.

Фехервар хочет арендовать полузащитника Динамо Николая Шапаренко, сообщает Террикон. Венгерский клуб ведет переговоры с украинским.

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Ранее игрока хотела подписать Црвена Звезда, но не получила ответа от Динамо на запрос о трансфере.

В сезоне 2019/20 молодая звезда Динамо еще ни разу не попал даже в заявку на матч киевской команды, из-за чего может сменить клубную прописку.

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