Петряк дебютним голом допоміг Фехервару здобути перемогу, Кішварда з українцями здолала Уйпешт

Відбулися поєдинки 4-го туру чемпіонату Угорщини 2019/20. Традиційно у матчах взяли участь і українські футболісти.

Чемпіонат Угорщини, 3 тур

Кішварда – Уйпешт – 2:0

Голи: Грозав, 23, 74

Гонвед – Дебрецен – 2:3

Голи: Лансафаме, 44, 83 – Труіч, 8, Харіс, 66, Варга, 77

Пакш – Фехервар – 0:2

Голи: Футач, 24, Петряк, 61

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Кішварда, у складі якої увесь матч відіграли Роман Карасюк та Богдан Мельник, обіграла Уйпешт завдяки дублю Грозава.

Владислав Кулач вийшов на поле на 75-й хвилині, але не зміг допомогти Гонведу врятуватися від поразки з Дебреценом.

Фехервар здобув чергову перемогу. Один із голів на свій рахунок записав Іван Петряк. До слова, це взяття воріт стало дебютним для українця після зміни клубу.